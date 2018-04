Putin bei Ostergottesdienst

An dem Gottesdienst in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau, der Hauptkirche Russlands in Sichtweite des Kremls nahmen auch Regierungschef Dmitri Medwedew nebst Gattin und der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin teil.

Insgesamt nahmen der Agentur Interfax zufolge rund 8000 Menschen an dem Gottesdienst teil.

Putin und Patriarch Kirill tauschten kunstvoll bemalte Ostereier aus. Auch die anderen hohen Gäste bekamen Geschenke.