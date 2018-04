Terroranschlag vereitelt: Polizei verhaftet 4 Männer in Berlin

Ein Sondereinsatzkommando der Polizei hat in Berlin vier Männer festgenommen. Sie stehen im Verdacht, einen Anschlag auf den Berliner Halbmarathon an diesem Sonntag geplant zu haben. Das berichtet die Zeitung "Welt". Einer von ihnen soll auch Verbindungen zum Attentäter Anis Amri haben. Der Tunesier war am 19. Dezember 2016 mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin gerast und hatte dabei 12 Menschen getötet und zahlreiche weitere teils schwer verletzt.

Der Hauptverdächtige der vier Festgenommenen soll geplant haben, mit einem Messer Teilnehmer des Halbmarathons loszugehen. Dafür soll im Besitz zweier "extra scharf geschliffener Messer" gewesen sein. Er war jedoch schon länger im Visier der Beamten. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in der City West war außerdem Sprengstoff gefunden worden.