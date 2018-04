Angriff auf Militärbasis in Homs

Nach einem mutmaßlichen Giftgasangriff der syrischen Armee ist eine Militärbasis in Homs im Nordwesten des Bürgerkriegslandes mit Raketen beschossen worden. Russland und Syrien machen das israelische Militär für den Luftangriff verantwortlich. Zwei israelische Kampfjets vom Typ F-15 hätten aus dem libanesischen Luftraum heraus acht Raketen auf den Flugplatz abgefeuert, so das Verteidigungsministerium in Moskau. Die syrische Luftabwehr habe fünf der Raketen abgefangen. Die drei anderen hätten den westlichen Teil des Geländes getroffen, hieß es.