Nein, es ist nicht die Queen, es ist ihr Sohn, Prinz Charles, mit einer Federkrone bei den Aborigines in Australien. Die Yolngu-Aborigines tanzten für den royalen Gast. Charles wird von seiner Frau Camilla begleitet. Am Dienstag fliegt er zurück. Er war zur Eröffnung der Gold Coast Commonwealth Games (275 Wettkämpfe in 18 Sportarten) in Australien.