In welchem Land wird am meisten gestreikt?

In Frankreich streiken seit einigen Tagen die Eisenbahner und legen Teile des Nah- und Fernverkehrs lahm. Dass französische Arbeitnehmer mit Vorliebe die Arbeit niederlegen, sobald ihnen etwas nicht passt, ist ein Vorurteil. Oder etwa doch die Wahrheit? Einer Erhebung der deutschen Hans-Böckler-Stiftung zufolge entfielen in Frankreich zwischen 2005 und 2012 auf 1000 Beschäftigte im Jahresmittel 139 Streiktage. Zum Vergleich: In der Schweiz gab es im Durchschnitt im selben Zeitraum nur einen arbeitskampfbedingten Ausfalltag pro Jahr, in Österreich zwei und in Deutschland 16.