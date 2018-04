Proteste gegen Besuch des saudischen Kronprinzen

In Paris haben mehrere Dutzend Menschen gegen den Besuch des saudi-arabischen Kronprinzen in Frankreich demonstriert. Menschenrechtsgruppen appellierten an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Druck auf Mohammed bin Salman auszuüben, die Bombardierungen des Jemen zu stoppen. Sie riefen den Elysee-Palast dazu auf, Waffenexporte an Saudi-Arabien wegen dessen Rolle im Jemen-Krieg auszusetzen. Es wird allerdings erwartet, dass neue Waffendeals abgeschlossen werden. Die französische Industrie hatte 2016 Rüstungsgüter im Wert von mehr als einer Milliarde Euro an Riad geliefert.