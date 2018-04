Sie sind jung und wohnen in der EU? Diese Vergünstigungen warten auf Sie

Sie sind jung und wohnen in Europa? Oder auch anderswo? Vielleicht sind Ihnen einige dieser Ermäßigungen noch gar nicht bekannt - ebenso wenig wie einige Vergünstigungen, die bald kommen werden.

Hier ist unsere Auswahl an Angeboten für junge Menschen in der EU, mit denen man viel Geld sparen kann.

Über 20.000 kostenlose Interrail-Pässe für 18-Jährige

Die Europäische Kommission wird in diesem Sommer 20.000 bis 30.000 Europäern, die 18 Jahre alt sind, einen kostenlosen Interrail-Pass im Wert von bis zu 510 Euro schenken.

Junge Europäerinnen und Europäer aus allen Mitgliedstaaten haben Anspruch auf diesen Freipass. Er kann auch für alternative Verkehrsmittel wie Busse oder Fähren sowie in Ländern außerhalb des Interrail-Netzes eingesetzt werden. Dazu gehören Estland, Lettland, Litauen, Malta und Zypern.

Die EU stellt 12 Millionen Euro für dieses Angebot bereit, aber der Betrag könnte noch steigen, falls die Abgeordneten später beschließen sollten, das Programm auf weitere Personen auszudehnen.

Wenn Sie einen Pass in die Finger bekommen möchten, sollten Sie die Website "Discover EU" im Auge behalten.

European Youth Card mit mehreren Ermäßigungen

Die European Youth Card (oder Europäische Jugendkarte) ist eine Ermäßigungskarte für Jugendliche unter 30 Jahren aus allen Ländern (oder unter 26 Jahren, je nach Region).

Sie bietet tausende Rabatte sowohl auf lokaler Ebene in den EU-Mitgliedstaaten als auch auf europäischer Ebene. Die Karte wird von einer gemeinnützigen Organisation betrieben und vertritt 38 Jugendkartenorganisationen in 36 Ländern Europas - das bedeutet eine riesige Auswahl.

Mit Hilfe eines Filtertools der Website können Sie in ihrer "Rabattdatenbank" nach Angeboten aus den Bereichen Kultur, Reisen, Unterkunft, Shopping und Dienstleistungen suchen.

Die Karte kostet zwischen 5 und 19 Euro, je nachdem, wo Sie sie erwerben, und ist in der Regel ein Jahr lang gültig.

Demnächst... Pass für europäische Großstädte

Der nächste Schritt der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP), die die Kampagne für kostenlose Interrail-Pässe maßgeblich unterstützte, ist die Forderung nach vergünstigten "Stadtpässen" für Jugendliche.

Ein einziger Pass würde den Zugang zu allen öffentlichen Verkehrsmitteln in einer Stadt und möglicherweise auch zu einigen Museen und Kulturstätten ermöglichen.

Er könnte sogar als Zusatz für den kostenlosen Interrail-Pass angeboten werden, sagte Pedro Lopez, Direktor der EVP-Fraktion für Presse und Kommunikation, gegenüber Euronews. Der neue Pass zielt darauf ab, "die europäische Identität und den Kulturaustausch zwischen jungen Menschen zu fördern".

Die Vorteile wären zweifach, so Lopez, denn es würde das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln für Besucher in ganz Europa (das derzeit in jeder Stadt anders ist) vereinheitlichen und einen vergünstigten Zugang bieten.

Das neue System befindet sich noch in der Vorbereitungsphase und muss von der Europäischen Kommission genehmigt und mit den Behörden in jedem Stadtzentrum separat besprochen werden, aber Lopez hofft darauf, dass das System bereits in naher Zukunft zum Tragen kommt.

Lokale Rabatte

Es lohnt sich immer zu prüfen, was Jugendlichen auf nationaler Ebene in den verschiedenen Mitgliedstaaten zur Verfügung steht.

In Frankreich gibt es für EU-BürgerInnen unter 26 Jahren freien Eintritt in die Dauerausstellungen der nationalen Museen und Denkmäler.

In Ungarn können Unter-26-Jährige von freitags 10 Uhr bis sonntags Mitternacht von einer 30%-Ermäßigung auf Zugreisen profitieren.

Viele andere europäische Städte bieten freien oder ermäßigten Eintritt zu Museen und Denkmälern für junge Besucher und die meisten haben Rabatte auf öffentliche Verkehrsmittel.