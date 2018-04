FBI durchsucht Räume von Trump-Anwalt Cohen

Der Jurist steht derzeit im Zentrum einer Auseinandersetzung zwischen Donald Trump und der Erotikdarstellerin Stephanie Clifford (alias Stormy Daniels). Sie behauptet, in der Vergangenheit eine sexuelle Beziehung zu Trump unterhalten zu haben und für ihr Schweigen von Cohen bezahlt worden zu sein.

Die Durchsuchungen vom Montag stehen nach Angaben von Cohens Anwalt in Zusammenhang mit den Ermittlungen von Robert Mueller. Der Regierungsbeamte untersucht eine mögliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf. Die "New York Times" berichtete, auch die angebliche Zahlung an Daniels könnte ein Grund für die Razzia sein.