Nationalgarde sichert Grenze zu Mexiko

Die Nationalgarde in Arizona hat mit der Sicherung der Grenze zu Mexiko begonnen. Wie zuvor in Texas wurden dafür Einheiten in den Süden des US-Bundesstaates verlegt. Präsident Donald Trump hatte angekündigt, die Nationalgarde werde die Heimatschutzbehörde fortan bei der Überwachung der Grenze unterstützen. Daran sollen bis zu 4000 Männer und Frauen beteiligt sein.