Polizeichef und Künstler: Ahmet Sula ist beides

Am Tage kümmert er sich um Waffen. Er ist Polizeichef, spezialisiert auf den Kampf gegen den Terrorismus. In dreißig Jahren seiner Karriere hat er Schlimmes gesehen, vieles davon findet sich in seinen Gemälden wieder.

"Viele Künstler haben nicht all das durchgemacht, was ich erlebt - und gesehen habe. Die Kunst kann alle Türen öffnen. Die Kunst ist so universell, dass sie selbst an unvorstellbaren Orten erscheint, das ist der sogenannte Schmetterlingseffekt", sagt der Künstler.

Seine Arbeiten sind größtenteils abstrakt, und tragen Merkmale osmanischer und zeitgenössischer Kunst . Bereits bei mehr als 20 Ausstellungen hat er seine Werke präsentiert , auch im Ausland. In drei bis vier Monaten wird er seine erste eigene Ausstellung in Rom eröffnen.