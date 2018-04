Russlands EU-Botschafter: "Es gab keinen Giftgasangriff in Duma"

In Brüssel haben wir mit Russlands Botschafter bei der EU, Wladimir Tschischow, über den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff im syrischen Duma gesprochen. Er sagt: Es gab keinen Angriff.

Andrei Beketow, euronews

Herr Botschafter, danke, dass Sie gekommen sind. Die ganze Welt, außer vielleicht Russland, ist schockiert von den Bildern aus Duma, wo bei einem mutmaßlichen Giftgasangriff zahlreiche Menschen ummgekommen sind. Welchen Eindruck haben Sie und andere russische Vertreter von diesen Videos?

Wladimir Tschischow, Russlands Botschafter bei der EU

Ich will Sie erst einmal korrigieren: Russland ist ebenfalls geschockt, und zwar von einer weitere Provokation mittels einer angeblichen Chemieattacke in Duma, Ost-Ghuta, in der Nähe von Damaskus.

Russische Militärexperten haben die Region besucht, sie liefen durch die Straßen, sind in die Häuser gegangen, haben mit Ärzten vor Ort gesprochen und das einzige funktionierende Krankenhaus in Duma besucht, einschließlich des Kellers, wo sich angeblich die Leichen stapeln.