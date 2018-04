Trump zu Giftgasangriff in Syrien: alle Optionen in Betracht ziehen

Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien haben die USA ein militärisches Eingreifen gegen die syrische Regierung von Präsident Bashar al-Assad nicht ausgeschlossen. Präsident Donald Trump kündigte am Montag eine schnelle Entscheidung seiner Regierung an. Er wolle mit seinen militärischen Beratern über mögliche Schritte sprechen. Alle Optionen würden in Betracht gezogen.