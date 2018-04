Nach dem Giftgas: Greift Trump Syrien an?

US-Präsident Donald Trump hat versprochen, auf die mutmaßliche Giftgasattacke in Syrien zu reagieren. jetzt hat er seine geplante Südamerika-Reise abgesagt.

Vor einem Jahr hatten US-Streitkräfte nach dem Giftgasangriff von Khan Sheinun eine syrische Militärbasis bombardiert.

Der Sicherheitsexperte Robert Burns meint, es bleibe die entscheidende Frage, was das Ziel eines erneuten Angriffs sei und was damit militärisch oder politisch erreicht werden solle.

Donald Trump hat sich sowohl mit Emmanuel Macron als auch mit Theresa May am Telefon über Syrien beraten. Die UNO hat den Giftgasangriff bisher nicht offiziell bestätigt.` Internationale Experte wollten vor Ort in Duma die Ermittlungen aufnehmen.