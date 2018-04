Nicht ohne meine NATO - Merkels Kabinett tagt in Meseberg

Mit einer gemeinsamen Kabinettssitzung hat die deutsche Bundesregierung ihre erste Klausurtagung im brandenburgischen Meseberg fortgesetzt. Dabei sollte es am Mittwoch unter anderem um die Verlängerung von Bundeswehr-Einsätzen in Mali gehen. Zudem will das Kabinett nach antisemitischen Vorfällen die Einsetzung eines Sonderbeauftragten beschließen. Später sollte die Klausur mit Diskussionen unter anderem über den Haushalt 2018/2019 und die Diesel-Affäre fortgesetzt werden.

Mit dabei im Gästehaus der Bundesregierung waren am Dienstag auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.