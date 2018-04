Queen reißt Trump-Witz

Die Queen, so hat sie es in mehr als 60 Jahren ihrer Regentschaft stets gehalten, äußert sich nicht zu politischen Fragen. Sie beschränkt sich auf repräsentative Funktionen, steht für die Einheit des Königreichs. Nun hat sich Elizabeth II. eine kleine Abweichung vom Kurs erlaubt. In der britischen Sendung "The Queen's Green Planet", die Mitte April ausgestrahlt wird, riss sie einen Witz über US-Präsident Donald Trump.