Die Thailänder begehen ihr Neujahrsfest mit einer großen Wasserschlacht: Bunt bemalte Elefanten prusten das Nass aus ihren Rüsseln, Menschen säumen die Straßen mit Wasserpistolen oder überschütten sich mit Eimern voll kaltem Wasser. In der antiken Stadt Ayutthaya in der Zentralregion von Thailand bereiten sich Thais und Touristen so auf Songkran, das thailändische Neujahrsfest vor.