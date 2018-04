USA: Kinder retten sich vor Feuer mit Sprung vom ¨Balkon

Eine Gruppe Tanzschüler flüchtet vor einem Feuer auf den Balkon ihres Tanzstudios in der Stadt Edgewater in New Jersey. Einige springen oder fallen vom dem Balkon, während Helfer versuchen die Mädchen mit Leitern zu retten. Wie durch eine Wunder wurde niemand schwer verletzt, 15 Mädchen wurden wegen leichter Verletzungen behandelt, sagte Bürgermeister Michel Joseph McPartland.

Das Feuer war in einem Restaurant im Erdgeschoss unter der Tanzschule aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen und hatte die Kinder in der Tanzschule im zweiten Stock eingeschlossen.