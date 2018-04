Hunderttausende von irakischen Schiiten versammelten sich am 12. April in einem Schrein in Bagdad, um des Todes von Imam Moussa al-Kadhim zu gedenken. Al-Kadhim starb am 1. September 799 in Bagdad, war ein Nachfahre des Propheten Mohammed und der siebte Imam der Imamiten. Den Imamiten, der größten Gruppe der Schiiten, gilt der Verborgene Imam als Mahdi. Dieser soll dereinst zurückkommen, wenn die Menschheit aus ärgster Not nach Erlösung ruft, und die Welt retten, denn er ist die messianische Gestat des Erlésers im Islam.

Der Urenkel des Propheten Mohammad gilt als möglicher Mahdi und wird jedes Jahr zu seinem Schrein im nördlichen Kadhimiya-Distrikt der Stadt gebracht - die Pilger tragen einen symbolischen Sarg in ein grünes Tuch gehüllt und schlugen ihre Brust als Zeichen der Trauer über seinen Tod.

Die Pilgerfahrt findet unter hohen Sicherheitsmaßnahmen statt, in vielen Hauptstraßen der Hauptstadt ist der Autoverkehr verboten, um Autobomben zu verhindern.