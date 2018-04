Erster Güterzug von China nach Wien

In China ist der erste ÖBB-Güterzug nach Wien gestartet. Er wurde am Donnerstag bei einem Festakt in Anwesenheit von Bundespräsident Van der Bellen und Bundeskanzler Kurz vom China-EU Railway Container Center nahe der südwestchinesischen Millionenmetropole Chengdu verabschiedet - und soll nach einer knapp zweiwöchigen Reise über Kasachstan, Russland, die Ukraine und die Slowakei in Wien eintreffen. Deutlich schneller als auf dem Seeweg. Künftig soll diese neue Seidenstraße auf Schienen verstärkt befahren werden und den Handelsaustausch zwischen Österreich und China fördern.