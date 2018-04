May sucht Mehrheit für Eingreifen in Syrien

Nach dem mutmaßlichen Einsatz chemischer Waffen in Syrien sucht die britische Premierministerin Theresa May nach einer Mehrheit für ein militärisches Eingreifen. Am Donnerstag wollte die Regierungschefin in einem Kabinettstreffen für eine Intervention Großbritanniens werben. Eine vorherige Befragung des britischen Parlaments ist Medienberichten zufolge nicht geplant.