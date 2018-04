Missbrauchsfall in Chile: Papst bittet um Verzeihung

Papst Franziskus hat für sein Verhalten in einem Missbrauchsfall in Chile um Verzeihung gebeten. "Ich räume ein, dass ich bei der Bewertung und Wahrnehmung der Situation schwere Irrtümer begangen habe, vor allem aus Mangel an wahren und ausgewogenen Informationen", schrieb das katholische Kirchenoberhaupt in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an die chilenischen Bischöfe. Er fühle "Trauer und Scham" und bitte jene, die er verletzte habe, um Verzeihung, so der Pontifex weiter.