Netflix in Cannes nicht dabei

Das Film-Festival habe mit der Regeländerung, dass die Teilnahme am Wettbewerb einen Kinostart in Frankreich voraussetzt, ein klares Signal gesendet, sagte Ted Sarandos von Netflix. Zwar habe man Netflix angeboten, einige Filme außer Konkurrenz zu zeigen, das sei aber sinnlos. „Wir wollen, dass unsere Filme nach den gleichen Kriterien beurteilt werden, wie die der anderen Filmemacher“, so Sarandos.

Die Filmfestspiele von Cannes mussten im vergangenen Jahr harte Kritik dafür einstecken, dass zwei Netflix-Produktionen bei der Preisverleihung zugelassen waren.

Netflix will seinen 109 Millionen Kunden weltweit in diesem Jahr 80 neue Filme bieten.