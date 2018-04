OPCW: Skripal mit Nervengift Nowitschok vergiftet

Das gab die Organisation für das Verbot chemischer Waffen OPCW in Den Haag bekannt. Sie hatte eine unabhängige Untersuchung zur mutmaßlichen Vergiftung des ehemaligen Doppelagenten Sergei Skripal durchgeführt. Die britische Regierung vermutet Moskau hinter dem Giftanschlag.

Skripal war mit seiner Tochter Anfang März in Salisbury vergiftet worden. Julia Skripal konnte am Montag aus dem Krankenhaus entlassen werden. Ein Hilfsangebot der russischen Botschaft lehnte sie ab.

In einer Erklärung ließ sie durch Scotland Yard bekannt geben, dass sie Kontakt zu Familie und Freunden habe. Derzeit wolle sie aber vom Angebot der Botschaft in London keinen Gebrauch machen.

"Im Moment möchte ich von deren Leistungen nicht Gebrauch machen. Aber wenn ich meine Meinung ändere, lasse ich sie es wissen. Diese zweifelte die Echtheit dieser Erklärung an."

Die russische Botschaft zweifelte die Echtheit der Erklärung an.

Desweiteren lehnte Julia Skripal es ab, mit ihrer Cousine Viktoria in Moskau in Kontakt zu treten. "Ihre Meinungen und Behauptungen sind nicht meine und die meines Vaters," sagte sie. Die Verwandte spielt eine undurchsichtige Rolle. So hatte sie etwa behauptet, die Skripals könnten unter einer Fischvergiftung leiden.

Julia Skripal wurde am Montag aus einem Krankenhaus in Salisbury entlassen. Ihr Vater, ein ehemaliger Doppelagent, ist noch immer schwer erkrankt. Für den Giftanschlag ist nach Meinung der britischen Regierung Russland verantwortlich. Dort werden die Anschuldigungen zurückgewiesen.