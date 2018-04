Der Kampf um Ost-Ghouta ist zu Ende, das meldet die russische Armee. In Duma sei die syrische Flagge gehisst worden. Der russische General Juri Jewtuschenko spricht von einem historischen Moment. Zudem habe die russische Militärpolizei in Duma die Arbeit aufgenommen, um für Sicherheit zu sorgen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.