Papst segnet Elektro-Flitzer - und ungeborenes Kind

"Der Segen des Papstes bringt uns im Rennen bestimmt 3 bis 5 Kilowatt mehr,“ sagte der brasilianische Autorennfahrer und amtierende FIA-Formel-E-Meister Lucas di Grassi nach dem Segen des Pontifex im Vatikan. „Ich denke also, dass wir gute Chancen haben" – beim Formel E - Rennen für Formelwagen mit Elektromotor an diesem Samstag in Rom. Mehr Aufmerksamkeit als dem zu segnenden Rennwagen widmete Franziskus allerdings dem künftigen Familiennachwuchs der Grassis – er oder sie bekam auch noch einen Segen ab.