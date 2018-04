Russland und Weissrussland: Gemeinsames Manöver

Russische und weißrussische Truppen haben gemeinsame Manöver durchgeführt, und zwar bei der Stadt Brest, in unmittelbarer Nähe zur polnischen Grenze und nur 100 Kilometer nördlich der Grenze Weißrusslands zur Ukraine.

Mehr als 600 Soldaten der beiden Streitkräfte nahmen an der Militärübung teil. An die 100 Kampffahrzeuge und Hubschrauber kamen zum Einsatz, darunter Mi-8-Helikopter der weißrussischen Luftwaffe. Das gab das Verteidigungsministerium in Moskau bekannt.

Besonders geübt wurde das sogenannte "Ausmerzen illegaler, bewaffneter Gruppen" und die Befreiung von Ortschaften, die sich etwa in der Hand von Extremisten befinden könnten.

Trotz der Nähe zum Natoland Polen hat die Allianz sich nicht speziell zu dem Manöver geäußert. Im vergangenen Jahr hatte es Kritik von der Nato-Führung an gemeinsamen Militärübungen der russischen und weißrussischen Truppen gegeben.