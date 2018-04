No Comment der Woche - die beeindruckendsten Bilder

Russische Fallschirmjäger: 2000 Meter in die Tiefe

Soldaten springen an Fallschirmen aus Flugzeugen in die Tiefe - nichts all zu Ungewöhnliches. Der Blickwinkel der Kamera in einer Mi-8 des russischen Militärs aber ist atemberaubend. Fast zwei Kilometer liegen unter den Soldaten, als sie sich aus der Maschine stürzen.

Thailand: Wilde Wasserschlacht mit Elefanten

Die Thailänder begehen ihr Neujahrsfest mit einer großen Wasserschlacht: Bunt bemalte Elefanten prusten das Nass aus ihren Rüsseln, Menschen säumen die Straßen mit Wasserpistolen oder überschütten sich mit Eimern voll kaltem Wasser. In der antiken Stadt Ayutthaya in der Zentralregion von Thailand bereiten sich Thais und Touristen so auf Songkran, das thailändische Neujahrsfest vor.

Charles mit Federkrone im Busch

Nein, es ist nicht die Queen, es ist ihr Sohn, Prinz Charles, mit einer Federkrone bei den Aborigines in Australien. Die Yolngu-Aborigines tanzten für den royalen Gast. Charles wird von seiner Frau Camilla begleitet. Am Dienstag fliegt er zurück. Er war zur Eröffnung der Gold Coast Commonwealth Games (275 Wettkämpfe in 18 Sportarten) in Australien.

Die Frau über die Schulter und ab geht die Post!

Seine Frau auf Händen zu tragen – bei dieser Art Sport ungünstig. Im englischen Dorking fand die englische Meisterschaft im Frauentragen statt. Jede Menge Spaß und Hindernisse hatten alle auf den 380 Metern des Parcours.