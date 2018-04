Regisseur Milos Forman († 86) gestorben

Forman wurde 1932 in der Kleinstadt Cáslav oder deutsch Tschaslau in Mittelböhmen geboren. Seine Eltern starben in Auschwitz. Während des Prager Frühlings wanderte Forman in die Vereinigten Staaten aus, 1975 nahm er die US-Staatsbürgerschaft an. Ab 1978 hatte er an der Columbia University im Bundesstaat New York eine Professorenstelle inne.