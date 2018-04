"Full Metal Jacket"-Star Lee Ermey mit 74 Jahren gestorben

Der amerikanische Schauspieler Lee Ermey, der als brutaler Drill-Sergeant in dem Kriegsfilm "Full Metal Jacket" bekannt wurde, ist tot. Er starb im Alter von 74 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung.

Ermey gehörte selbst in den 1960er Jahren der US-Marine an. Regisseur Francis Ford Coppola heuerte ihn als Berater für seinen Kriegsfilm " Apocalypse Now" an.

Danach spielte er in Dutzenden Produktionen mit, darunter auch in "Mississippi Burning" und "Switchback". In der Pixar-Animation "Toy Story" gab er dem Anführer der Spielzeugsoldaten seine Stimme.