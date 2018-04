"Dicker Fisch": 6 Festnahmen bei Razzia gegen "Road Gang"

Die sechs Männer im Alter von 30 bis 53 Jahren stehen im Verdacht, mit Drogen in nicht geringer Menge gehandelt und illegal Schusswaffen besessen zu haben, sagte der Sprecher des Zollfahndungsamtes Frankfurt, Hans-Jürgen Schmidt, in Saarbrücken. Bei der Razzia, die am frühen Morgen startete, wurden rund 20 Objekte durchsucht. "Das ist wirklich ein dicker Fisch, den wir hier an Land gezogen haben", sagte Schmidt.

Die Aktionen, an denen gut 250 Beamte beteiligt waren, fanden schwerpunktmäßig in Wohn- und Geschäftsräumen in Saarbrücken und in Völklingen statt. Zudem sei ein Gebäude im französischen Forbach gleich hinter der Grenze durchsucht worden.

Im Zentrum stand das Clubhaus der Rocker in Saarbrücken, das sogenannte "Road House".

Die Polizei meint, dass dort eine längere Suchaktion notwendig sei: "Da müssen wir in Zwischenräume, Zwischenböden und Zwischenwände reinschauen."

Schon in den vergangenen Jahren hatte es Polizeiaktionen gegen die Rockergruppe "Road Gang" gegeben.