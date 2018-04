Alice Weidel und das Selfie mit Ai Wei Wei

Der Künstler Ai Weiwei ist öfter in Berlin, sein Sohn geht in der deutschen Hauptstadt in die Schule und - wie die Berliner Morgenpost weiß - hat Ai Weiwei in Berlin im vergangenen August seinen 60. Geburtstag gefeiert. Er hat hier auch sein Videoprojekt "Human Flow" vorbereitet, gedreht ist das Werk in 23 verschiedenen Ländern und beschreibt das Leid der Vertreibung, das traurige Schicksal der Flüchtlinge.

Jetzt ist Ai Weiwei, der sich in seinen Werken in den vergangenen Jahren fast ausschließlich mit der Flüchtlingskrise beschäftigt und auch in Berlin am Gendarmenmarkt ein Werk mit tausenden von Schwimmwesten ausgestellt hat, der AfD-Politikerin Alice Weidel begegnet. Und Alice Weidel hat ein Selfie von sich mit Ai Weiwei auf Twitter veröffentlicht.

Dazu gibt es einige Kommentare von Menschen, die glauben, dass da etwas nicht zusammenpasst: die AfD-Fraktionschefin mit dem engagierten Künstler.