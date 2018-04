Bis zu 30 Grad: Heiß, heißer, April

Während es an Ostern in Teilen Deutschlands noch geschneit hat, kann man derzeit richtig ins Schwitzen kommen. Sonne pur und Sommer-Gefühle mitten im April. Das freut nicht nur die Eisbachsurfer im Englischen Garten in München. Auch in den Parks von Frankfurt und vielen anderen Städten lud das tolle Wetter zum Sonnenbad ein.

Am Freitag sollen die Temperaturen ihren Höhepunkt erreichen. Sie klettern teils auf bis zu 31 Grad. Am Rhein wird es am wärmsten, Sonne und trockenes Wetter machen den Sommertag perfekt.