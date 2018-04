"Hey Brother" - Zum Tod von Avicii 5 Songs und viele traurige Tweets

Fans auf aller Welt bringen in den sozialen Medien ihre Trauer zum Ausdruck und posten die Songs von Avicii. In einigen Songtexten schwingt eine gewisse Melancholie mit, die man jetzt nach dem Tod von Avicii, der im Alter von 28 Jahren in Muscat in Oman tot aufgefunden wurde, durchhört.

In "The Nights" sagt der Vater zum Sohn: "Eines Tages wirst Du diese Welt hinter Dir lassen. Deshalb lebe ein Leben, an das Du Dich erinnern wirst." Das habe sein Vater schon zu ihm gesagt, als er ein Kind war...

"THE NIGHTS"

"I think I just die" - "Ich glaube, ich sterbe einfach" heißt es im Song "Heaven" von 2018.

"HEAVEN" 2018

In "Waiting for Love" ist der Sänger schon am Montag "zerstört", und die ganze Woche über wartet er auf die Liebe...

"WAITING FOR LOVE" 2015

In "Levels" landet ein Mann - nachdem er mit dem Elektroschocker malträtiert wurde - auf der Intensivstadtion.

"LEVELS" 2011

IN "Hey Brother" fällt dem Sänger schon mal der Himmel auf den Kopf..., und er fragt die Schwester, ob sie noch an die Liebe glaube...

"Hey Brother" Ruhe in Frieden. Du wirst uns sehr fehlen, schreibt dieser Fan auf Französisch.

Einige Fans teilen auch, was sie von Avicii wissen.

Oder sie teilen den bereits erwähnten Songtext...

Schwedens Botschafterin in Frankreich twittert: "Ein Schock für die Musikwelt in Schweden. Avicii hat die Welt der Musik revolutioniert, einer der größten DJs und Produzenten - beliebt und bewundert - verlässt uns viel zu früh."