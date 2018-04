Arsène Wenger: Abschied von Arsenal

Arsène Wenger zieht sich am Ende der laufenden Saison als Trainer von Arsenal London zurück. Seit 1996 ist der Elsässer beim englischen Premier-League-Klub im Amt. In dieser Zeit führte er Arsenal zu drei englischen Meistertiteln und zu sieben Triumphen im FA-Cup. Jetzt sei der richtige Augenblick, zurückzutreten, erklärte der 68-Jährige in einer Stellungnahme. Wer Wengers Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt.