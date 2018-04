Schwedischer Popstar Avicii (28) in Oman tot aufgefunden

Der schwedische Sänger Avicii - mit richtigem Namen Tim Bergling - ist in Oman tot aufgefunden worden.

Sein Managerin Ebba Lindquist hat die traurige Nachricht vom Tod des Popstars in Muscat bestätigt. Woran Avicii gestorben ist, war zunächst nicht klar.

Offenbar hatte der Star seit 2016 Alkoholprobleme.

Viele der Fans von Avicii in aller Welt sind geschockt.

Sein wohl bekanntester Song war WAKE ME UP. In Deutschland ist es der Song mit den zweitmeisten Downloads überhaupt.