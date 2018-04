Schwedischer Popstar Avicii (28) in Oman tot aufgefunden

Der schwedische Sänger Avicii - mit richtigem Namen Tim Bergling - ist in Oman tot aufgefunden worden.

Sein Managerin Ebba Lindquist hat die traurige Nachricht vom Tod des Popstars in Muscat bestätigt. Woran Avicii gestorben ist, war zunächst nicht klar.

Offenbar hatte der Star seit 2016 Alkoholprobleme.

Tim Bergling war am 8. September 1989 in Stockholm geboren. Seine Mutter ist die schwedische Schauspielerin Anki Lidén, die neben Theaterrollen auch im TV aufgetreten ist.

Schon mit 17 arbeitete Tim Bergling als DJ, zunächst benutzte er die Pseudonyme Tom Berg und Tom Hangs.

Auf Twitter war seine letzte Nachricht seine Freude über die Nomination für die Billboard Music Awards, die am 20. Mai 2018 vergeben werden.

Viele der Fans von Avicii in aller Welt sind geschockt.

Sein wohl bekanntester Song war WAKE ME UP. In Deutschland ist es der Song mit den zweitmeisten Downloads überhaupt.