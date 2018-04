Nach antisemitischen Attacken: Soros-Stiftung zieht von Budapest nach Berlin

Nach Anfeindungen der ungarischen Regierung will der in Ungarn geborene US-Milliardär George Soros Medienberichten zufolge das Büro seiner Stiftung in Budapest schließen und ein neues in Berlin eröffnen. Das Budapester Büro der Open-Society-Stiftung (OSF) solle am 31. August dicht machen, berichtete das ungarische Portal «444.hu» unter Berufung auf Insider.

Soros und seine Stiftung stehen seit längerer Zeit im Mittelpunkt von Angriffen der Regierung des rechtsnationalen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Dieser beschuldigt Soros, Migration nach Europa zu organisieren. Beweise wurden bisher nicht veröffentlicht.

Unmittelbar vor der Parlamentswahl in Ungarn hatte der Uno-Menschenrechtsausschuss die Politik von Ministerpräsident Viktor Orbán kritisiert. Das Komitee sei sehr besorgt über "antisemitische Elemente" in den von amtlicher Seite befeuerten Verschwörungstheorien, die den US-Milliardär George Soros zum Ziel hätten.