Rumänien plant Rente für Polizeihunde und -pferde

Vina grast friedlich auf einer großen Weide. Schon lange glänzt das braune Fell der Stute nicht mehr. Viele Jahre war sie als Polizeipferd für die rumänische Gendarmerie im Einsatz. Vor drei Jahren wurde sie in den wohl verdienten Ruhestand geschickt, in das von der Steaua Sperantei Stiftung betriebene Tierheim in Bukarest. Gewissermaßen ein Alterssitz für ausgediente Vierbeiner.