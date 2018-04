Weissrussland träumt den digitalen Traum

In den Straßen von der weißrussischen Hauptstadt Minsk ist das Erbe der Sowjetzeit noch immer sehr präsent. Am Stadtrand aber entsteht das neue Gesicht des Landes, ein Technologiepark. Auf solche Projekte setzt das Land mit seinen rund 10 Millionen Einwohnern in der Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Aufschwung.

Könnte Weißrussland das Silicon Valley Osteuropas werden? Das ist das Ziel, sagt der Außenminister der weissrussischen Regierung, Wladimir Makei: