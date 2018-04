Zoobesucher töten Känguru durch Steinwürfe

Es war nicht das erste Mal, dass ein Känguru in einem Zoo in China von Besuchern mit Steinen - und in einigen Fällen sogar mit Betonblöcken beworfen wird. Laut dem Staatssender CCTV wurden dem am schlimmsten getroffenen Tier am 28. Februar 2018 in der etwa 7 Millionen Einwohner zählenden Stadt Fuzhou im Südosten des Landes die Pfoten zerfetzt. Gestorben ist das Känguru, weil seine Nieren nach den erlittenen Schlägen nicht mehr funktionierten.

Einige Wochen später wurde ein männliches Känguru durch Steinwürfe verletzt. Fotos des an einer Infusion hängenen verwundeten Beuteltiers wurden auch in den sozialen Medien veröffentlicht.

Der Zoo will das verstorbene Tier jetzt ausstopfen lassen und als Warnung für die Zoobesucher gut sichtbar aufstellen.

Laut der Agentur AFP sind Misshandlungen von Tieren in chinesischen Zoos keine Seltenheit. Im vergangenen Jahr hatte eine Gruppe von Besuchern einen Esel hungrigen Tigern zum Fraß vorgeworfen.