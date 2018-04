Happy Birthday: Queen Elizabeth wird 92

Die britische Königin Elizabeth II. wird heute 92 Jahre alt. Für viele Briten war das ein willkommener Anlass, ein Gläschen Sekt zu trinken und zu feiern. Zu Ehren der Queen donnerten am Mittag die Kanonen am Tower von London und anderen Orten in der Hauptstadt. Wie die Königin den Tag verbracht hat, wollte der Palast wie jedes Jahr nicht verraten. Am Abend wird sie es aber krachen lassen: Bei einem Konzert mit Stars wie Tom Jones, Kylie Minogue, Craig David und Sting in der Royal Albert Hall.