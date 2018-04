Zur Kirschblüten-Saison in Japan verschlägt es Besuchern eines Parks in der nordjapanischen Stadt Hirosaki regelmäßig den Atem. Gleich 2600 Bäume tragen dort die Pracht. Der Park wurde rund um die Hirosaki-Burg angelegt. Das dortige Kirschblütenfest feierte in diesem Jahr sein 100. Jubiläum.

Aus diesem Anlass flog eine Kunstflug-Staffel der japanischen Selbstverteidigungskräfte eine Ehrenrunde über das Areal - viel bestaunt von großen und kleinen Kirschblütenfans.