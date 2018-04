Panik am Mont-Saint-Michel in Frankreich

Am Sonntag ist der Mont-Saint-Michel in der Normandie evakuiert worden. Ein Verdächtiger hatte in einem Café damit gedroht, Sicherheitskräfte angreifen zu wollen. Er habe in seinem Rucksack das entsprechende Material dabei, soll der Mann laut dem Präfekten der Region Manche gesagt haben. Es werde ein Haus nach dem anderen durchsucht worden.