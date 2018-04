Schauspieler Verne Troyer mit 49 gestorben

In einer Mitteilung seiner Familie wurde zwar keine Todesursache genannt, aber Andeutungen in Richtung Depressionen und Selbstmord gemacht. Troyer hatte Alkoholprobleme, wie er einst öffentlich machte. Zuletzt wurde er aus unbekannten Gründen in einem Krankenhaus behandelt.

Er spielte in den „Austin-Powers“-Filmen den Bösewicht „Mini Me“, auch in „Harry Potter und der Stein der Weisen“ und in „Men in Black“ war er zu sehen.