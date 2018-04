Nackter Angreifer erschießt 4 Menschen in Tennessee

Der offenbar unbekleidete Tatverdächtige eröffnete vor einer Niederlassung der Restaurantkette Waffle House das Feuer, so der Polizeisprecher Don Aaron. "Augenzeugen zufolge kam der von uns gesuchte Travis Reinking in einem Pickup-Truck und stieg aus", so Aaron. "Vor dem Restaurant unterhielten sich zwei Personen. Er erschoss sie. Dann ging er in das Restaurant und es fielen weitere Schüsse und ein Restaurantgast wurde getroffen.

Nach der Schießerei machte sich der nackte Täter auf die Flucht.