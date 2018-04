"Einen Bullen töten": 36-Jähriger nach Panik am Mont-Saint-Michel festgenommen

In der Nähe des nordfranzösischen Caen ist ein 36 Jahre alter Mann, der nach Angaben der Medien "der Polizei bekannt war", festgenommen worden. Er wurde der Gendarmerie übergeben und wird befragt. Er wird verdächtigt, der Mann zu sein, der am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr 45 in einem Café am Mont-Saint-Michel gesagt hatte, er wolle "einen Bullen töten".