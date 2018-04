20 Jahre Haft für Salah Abdeslam - Prozess in Paris ab 2020?

Der einzige überlebende mutmaßliche Attentäter der Anschläge von Paris 2015 Salah Abdeslam ist in Brüssel wegen versuchten Polizistenmordes zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Bei diesem Prozess war der in Frankreich inhaftierte Abdeslam nicht anwesend, es ging um Schüsse auf drei Polizisten in Brüssel im März 2016.

Der Vertreter eine Opfervereinigung, Philippe Vansteenkiste, dessen Schwester bei dem Anschlag auf den Flughafen in Brüssel getötet wurde, ist davon überzeugt, dass eine einzige Terrorzelle hinter den Schüssen auf die Polizisten, den Anschlag am Brüsseler Flughafen und die Attacken von Paris stecke.