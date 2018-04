Amerikanischer Milliardär zahlt den Beitrag der USA zum Pariser Klimaabkommen

Der ehemalige New Yorker Bürgermeister und Milliardär Michael Bloomberg will den diesjährigen Beitrag der USA für das Pariser Klimaabkommen übernehmen. Seine Stiftung werde den Betrag in Höhe von 4,5 Millionen Dollar bezahlen. 2017 verkündete US-Präsident Donald Trump den Ausstieg aus dem Abkommen. Der Schritt löste internationale Kritik aus.