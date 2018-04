Italien und der Papst wollen todkranken Alfie (23 Monate) retten

Alfies Eltern hatten den Papst um Hilfe gebeten, denn in Großbritannien sollen die lebenserhaltenden Maßnahmen für ihren 23 Monaten alten schwerkranken Sohn Alfie abgeschaltet werden. Wie in einem anderen Fall in Frankreich sicherte Papst Franziskus den Eltern des kleinen Jungen seine Unterstützung zu.

Jetzt bekommt Alfie Evans die italienische Staatsbürgerschaft. Die Regierung in Rom hofft, dass der fast zwei Jahre alte Junge so schnell wie möglich nach Italien gebracht werden könne, teilte das Außenministerium in Rom am Montag mit. Die Entscheidung hätten Innenminister Marco Minniti und Außenminister Angelino Alfano getroffen.