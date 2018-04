Keine Popmusik mehr Richtung Norden

Kurz vor dem Gipfeltreffen mit Nordkorea hat Südkorea einen Schritt zur Entschärfung des Propagandakriegs zwischen beiden Ländern gemacht: Die Lautsprecher-Beschallung an der Grenze in Richtung Norden wurde vorläufig eingestellt. Das Gipfeltreffen findet am Freitag statt.